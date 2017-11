PM prende suspeito de tráfico de drogas no São Geraldo

Na noite da última sexta-feira (3), a Polícia Militar deparou com um suspeito durante patrulhamento pela rua Pernambuco, bairro São Geraldo.

O autor G.S.R. (33 anos), muito conhecido no meio policial, estava saindo de uma casa abandonada. Durante as buscas, os militares localizaram uma bucha de maconha e três pedras crack que estavam com o suspeito.

Durante as buscas no interior da casa foi localizada uma sacolinha branca em meio a um monte de entulhos. Na sacola havia 33 buchas de maconha. Com a ajuda do cão “Thor” foram encontradas mais duas porções de maconha e outras 16 dezesseis buchas.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.