PM prende suspeitos de tráfico e tira grande quantia de crack de circulação

A Polícia Militar Rodoviária realizou a apreensão de aproximadamente um quilo de crack neste domingo (12). A ocorrência foi registrada na rodovia BR-452 quando os militares perceberam um veículo em alta velocidade. As equipes deram ordem de parada, mas o condutor não parou.

Os policiais iniciaram a perseguição. Chegando na rodovia AMG-0710 o condutor do veículo arremessou um pacote grande pela janela, que ao ser verificado, foi constatado que se tratava de 990 gramas de crack. A guarnição conseguiu realizar a abordagem do veículo e verificado que o condutor já é bem conhecido no meio policial.

Em conversa com o suspeito, ele relatou sobre uma residência que seria usada para o tráfico de drogas. Foi dada voz de prisão ao autor (41 anos) e ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

As equipes policiais do Tático Móvel do 37º BPM foram até a rua Tereza Teodoro da Silva, no bairro Pedra Azul, local apontado como suspeito.

Na casa havia três suspeitos. Após buscas foi localizada uma bucha de maconha, mas ninguém assumiu a propriedade da droga. Na residência foi abordado um homem de 42 anos. A PM constatou que havia dois mandados de prisão em aberto por crimes de tráfico de drogas. A PM ainda abordou outros dois suspeitos de 40 e 43 anos.

Os militares ainda localizaram certa quantia em dinheiro, que segundo eles, seria para aquisição de entorpecentes. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos autores.