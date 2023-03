PM prende suspeitos de tráfico no Pão de Açúcar

A Polícia Militar prendeu três pessoas, neste sábado (4), após registrar ocorrência de tráfico de drogas no bairro Pão de Açúcar. Os policiais receberam informações de que dois homens estavam realizam o tráfico de drogas no bairro. Após levantamentos e diligências, a Polícia Militar abordou um veículo Hyundai Elantra com os dois suspeitos que estavam com uma mulher.

Após buscas com apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram localizados seis papelotes de cocaína, 30 pedras grandes de cocaína, nove munições intactas calibre 32, três aparelhos celulares e uma certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão a ambos autores (32 e 29 anos) pelo crime de tráfico de drogas, já a suspeita (26 anos) pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

O trio preso pela PM foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, assim como os materiais e as drogas apreendidos.