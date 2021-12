PM prende suspeitos por associação criminosa, falsificação de documentos e posse de drogas

Na noite de ontem (30), durante operação policial pela área central de Araxá, a Polícia Militar prendeu suspeitos por associação criminosa, falsificação de documento público e posse de drogas.

Os militares receberam denúncia de um veículo com placa de Belo Horizonte, ocupado por três pessoas suspeitas, que teriam entrado em uma pensão. No local, foi abordado o condutor do veículo, de 35 anos de idade, sendo que, após buscas, foram localizados no veículo: itens de vestuário; uma cédula de identidade danificada (com a fotografia suprimida) em nome de uma mulher e um cartão de crédito em nome de terceiros, os quais estavam escondidos sob o carpete; além de uma bucha de maconha.

Já no interior da pensão foram abordados os outros dois suspeitos, de 24 e 27 anos, sendo localizados com estes: oito cédulas de identidade em branco, além de uma almofada para carimbos, quatro aparelhos celulares, diversos cartões de banco e cartões de chip de operadoras de celular.

Questionados, os suspeitos relataram que falsificavam os documentos e dirigiam-se a lojas diversas e bancos e, com apresentação dos documentos falsos, realizavam compras e saques, de maneira fraudulenta.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante delito pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documento público e posse de substância entorpecente.

De acordo com a PM, os três autores, naturais de Belo Horizonte, já possuem passagens por crimes diversos, estando um deles inclusive com uma tornozeleira eletrônica.

O veículo utilizado pelos autores foi apreendido. Autores e materiais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá para demais providências.