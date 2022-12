PM prende suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (12), a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas na rua Cida Carneiro Diniz no bairro Pão de Açúcar. A guarnição visualizou um suspeito em uma motocicleta Honda/CG 150 em contato com um cidadão. Ao perceber a viatura ele saiu andando apressado pela rua Ivien Akel Valle e dispensou algo no chão.

As equipes abordaram o suspeito (18 anos). Durante o trajeto que foi visualizado o indivíduo dispensando algo, foi localizada uma bucha grande de maconha e outra porção da mesma substância. Os militares também localizaram um aparelho celular e uma certa quantia em dinheiro.

Após diligências as equipes identificaram e abordaram o suspeito de 32 anos, sendo o condutor da motocicleta. Com ele foram apreendidos dois aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro. O suspeito alegou que seria usuário de maconha e que não possui habilitação. Foi dada voz de prisão a ambos suspeitos, sendo o de 32 anos como usuário. Já o autor, de 18 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas.