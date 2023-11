PM prende trio após assalto à mão armada em loja

Na tarde de ontem (8), a Polícia Militar foi acionada para comparecerem em um estabelecimento comercial na rua Amaro Pereira Gomes, no bairro Primavera, local em que ocorreu um assalto à mão armada.

A proprietária do estabelecimento relatou aos militares que ela reside em frente à sua loja e que sua funcionária de 23 anos estava no comércio quando três homens armados anunciaram o assalto.

Como não localizaram dinheiro, eles roubaram oito calças masculinas, conjuntos de moletons e um aparelho celular. Neste momento que chegou ao local um mototaxista para fazer uma entrega, e ao entrar na loja percebeu que a vítima estava chorando, mas não viu os autores. Ao entregar a sacola com a mercadoria a vítima mexeu com a boca dizendo “me ajuda”. Assim, ele saiu da loja e ligou para a proprietária do estabelecimento relatando que estava acontecendo algo com a sua funcionária.

Diante do exposto a proprietária saiu de sua residência para acessar a loja, momento que foi rendida por um autor. Ele chegou a encostar a arma na barriga da empresária. Neste instante o mototaxista que permaneceu na esquina da loja, acelerou a motocicleta e parou na porta da loja. Os autores assustaram e evadiram do local entrando em uma mata.

A guarnição policial em rastreamento e diligências obteve a informação de que os indivíduos fugiram em um Chevette, o qual foi localizado em uma oficina.

As equipes policiais em diligências localizaram os indivíduos. Após buscas foram localizados uma pistola, munição, uma bucha de maconha, dois celulares e certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.