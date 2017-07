PM procura autor de furto no bairro Fertiza

Na madrugada de ontem (17), a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na Avenida Imbiara, bairro Fertiza, local em que ocorreu um furto.

O gerente (53 anos) foi acionado por uma empresa de segurança. Quando ele chegou ao local, a porta do restaurante estava arrombada e o alarme soando.

O gerente deu falta de algumas bebidas destiladas como garrafas de whisky, vodka e vinho.

As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem, com o rosto tampado, chutou e arrombou a porta. Logo em seguida ele entrou no estabelecimento e foi até o adega roubar as bebidas.

A Polícia Militar faz rastreamentos para tentar localizar o autor.