PM procura autor de tentativa de homicídio no Centro de Araxá

Na tarde de ontem (6), a Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na avenida vereador João Sena, no Centro. No local, a testemunha de 61 anos, relatou aos militares que seu irmão tinha um desentendimento antigo com um homem por conta de uma briga.

Ele disse que o irmão estava passando pela avenida, momento em que o homem o avistou e lhe atacou pelas costas. Logo em seguida a vítima sofreu um golpe de canivete na barriga.

O autor fugiu do local em uma motocicleta e a vítima (62 anos) foi encaminhada ao hospital. Em contato com o médico, o estado da vítima é grave.

Diante do exposto foi realizado rastreamento no intuito de localizar e prender o autor de 54 anos, porém sem êxito até o momento.