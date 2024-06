Nesta quarta-feira (5), a Polícia Militar foi acionada para comparecer em um supermercado na Avenida Dâmaso Drummond. No local, a solicitante de 26 anos, a qual é funcionária do estabelecimento, relatou aos militares que uma mulher havia furtado cinco peças de picanha e diversos cremes para cabelo. Logo em seguida ela saiu do local.

A PM está realizando rastreamentos no intuito de localizar e prender a autora, porém sem êxito até o momento.