PM realiza operação Fecha Batalhão nos doze municípios do 37º BPM

Nesta terça-feira (29), a Polícia Militar desencadeou a operação denominada “Fecha Batalhão”, nos 12 municípios da área de responsabilidade do 37º Batalhão de Polícia Militar – 37º BPM, sendo eles: Araxá, Tapira, Sacramento, Perdizes, Pratinha, Conquista, Pedrinópolis, Nova Ponte, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Campos Altos e Ibiá.

A operação contou com todo o efetivo operacional e administrativo da unidade e com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia de Meio Ambiente e aeronave Pégasus do Comando de Aviação do Estado (Comave PMMG) – Uberlândia.

A operação “Fecha Batalhão” consistiu no reforço do policiamento, com foco em ações preventivas e repressivas amparadas em estudos de incidência criminal. Além de blitz, batidas policiais e incursões em locais de maior incidência criminal. A PM também realizou operações em zonas rurais, mediante contato direto com o homem do campo, além do policiamento em rodovias estaduais.

Além das ações preventivas, foram obtidos durante a citada operação os seguintes resultados operacionais: