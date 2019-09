PM recupera moto furtada na zona rural

No último sábado (7), durante patrulhamento na zona rural de Araxá, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada.

Os militares perceberam o condutor com uma motocicleta Honda CG Fan 125, Placa HAX 4230, transitando sem placa de identificação. Os policiais iniciaram perseguição tendo o autor entrado em uma vicinal. Ele abandonou a moto e fugiu por uma mata e não foi localizado.

Após consulta no sistema informatizado foi constatado que a motocicleta era produto de furto, ocorrido no dia 06 de setembro no bairro Cincinato de Ávila em Araxá.