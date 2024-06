PM recupera veículo furtado em Araxá

Nesta terça-feira (4), as equipes policiais receberam informações que um veículo Gol, o qual foi furtado no dia 1o deste mês, estava transitando pela Avenida Ministro Olavo Drummond. Posteriormente os militares foram informados pela Central de Videomonitoramento, que o veículo seguia em direção ao município da Antinha.

A guarnição policial deslocou até o local e visualizou o veículo com dois ocupantes. O condutor desobedeceu a ordem de parada dos militares e evadiu em alta velocidade. As equipes policiais, durante rastreamentos, visualizaram o carro abandonado com as portas abertas em uma plantação de café.

Diante do exposto, o veículo foi recolhido ao pátio credenciado ao Detran. Os rastreamentos da PM seguem no intuito de localizar e prender os autores.