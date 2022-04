PM registra dois golpes financeiros pelo Whatsapp

A Polícia Militar registrou dois golpes por meio do Whatsapp nesta quinta-feira (28). O primeiro caso foi registrado por uma vítima que acreditou estar tratando com seu irmão pelo telefone. O golpista solicitou que fossem feitas algumas transferências bancárias em seu auxílio. Não percebendo se tratar de um golpe, a vítima realizou duas transferências via PIX, sendo uma de R$ 3.890 e outra de R$7.458,32.

Posteriormente a vítima realizou contato com seu irmão e descobriu que havia caído em um golpe.

Já o segundo caso, uma vítima de 60 anos manteve contato com um golpista que se passou por seu filho, inclusive com foto de perfil no aplicativo.

A vítima não percebeu se tratar de um golpe e realizou um depósito bancário de R$1.200 e outra transferência por DOC no valor de R$ 3.000. Posteriormente a vítima realizou contato com seu filho, o qual informou não ter solicitado tais valores, percebendo então ter sido vítima de um golpe.

A POLÍCIA MILITAR ORIENTA: Ao receber mensagens pelo Whatsapp ou outros apps de comunicação solicitando pagamentos, transferências de valores ou quaisquer outras movimentações financeiras, que seja realizada a confirmação através de videochamada ou por ligação para confirmação da veracidade, evitando assim cair em golpes.