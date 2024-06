PM registra furto em estabelecimento comercial no Centro

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial na rua Calimério Guimarães, no Centro, nesta quarta-feira (19). No local, segundo relatos dos sócios-proprietários, ocorreu um furto nas dependências da empresa. De acordo com as vítimas, foram subtraídos um gabinete de computador, dois carregadores da marca canos e duas baterias. Segundo eles, o furto teria ocorrido entre 18h e 19h do dia anterior, após a saída da colaboradora responsável pela limpeza, que deixou o local às 18h e habitualmente tranca as portas ao sair.

Imagens das câmeras de vigilância de uma loja próxima mostraram um homem seguindo a colaboradora após sua saída da empresa. Cerca de dez minutos depois, o mesmo indivíduo retorna nas imagens, carregando algo semelhante a uma mochila preta na mão esquerda.

Foi realizado rastreamento no intuito de localizar a autoria do furto, porém sem êxito até o momento.