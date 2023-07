PM registra roubo à mão armada em posto de combustível

Na madrugada de hoje (19) as equipes policiais foram acionadas a comparecer em um Posto de Combustível na Avenida José Ananias de Aguiar no Bairro Guilhermina Vieira Chaer. No local o solicitante relatou aos militares que chegou um veículo VW/Santana e ele foi abordado por dois bandidos. Os criminosos estavam de capuz e máscara. Um deles portava uma espingarda e anunciou o roubo, subtraindo do caixa uma certa quantia em dinheiro. Logo em seguida evadiram do local.

As equipes policiais obtiveram a informação de que o veículo havia sido furtado. Os militares iniciaram rastreamentos na tentativa de localizar e prender os autores, porém sem êxito até o momento.