PM registra tentativa de homicídio no bairro Orozino Teixeira

Nesta segunda-feira (3), a Polícia Militar foi acionada na rua Benedito da Silva, local em que uma vítima de uma tentativa de homicídio estava pedindo socorro. No local, a pessoa de 25 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto atendimento médico.

O médico de plantão relatou que a vítima apresentava quatro perfurações provenientes de faca, sendo uma na barriga, uma na costela, uma nas costas e uma no pulmão esquerdo. Em contato com a vítima, ele relatou que o autor estava morando com ele na sua residência na rua Deolinda Dias Rosa, no Bairro Orozino Teixeira, momento em que eles discutiram por motivos fúteis, vindo o autor a atingi-lo com golpes de faca.

A guarnição policial deslocou-se até a residência, mas no local não havia vestígios de sangue. A PM também verificou que no imóvel não havia móveis, apenas alguns colchões pelo chão.

Testemunhas relataram que a residência é usada para prática de tráfico de drogas. Diante do exposto, foram realizados rastreamentos com o intuito de localizar e prender o autor de 31 anos, porém sem êxito. Seguem os rastreamentos pela PM.