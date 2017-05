PMA cria Escola de Esportes Especializados

A Administração Municipal anunciou a criação do projeto Escola de Esportes Especializados nos Ginásios. As aulas serão ministradas nos Ginásios Poliesportivos Jacy Teixeira (Santa Luzia) e Márcio Vieira (Santo Antônio). Esta é uma nova proposta da Administração e, após levantamento junto a moradores dos bairros onde as unidades estão instaladas, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes terá uma gama de modalidades com aulas ministradas pelos profissionais especializados, funcionários da Secretaria. O objetivo do novo projeto é atingir a grande maioria das crianças e adolescentes dos bairros e direcioná-las efetivamente para a prática de esportes.

Para tanto, técnicos da Secretaria, estão elaborando a programação oficial de utilização racional dos Ginásios que foram revitalizados pela Administração e estão prontos para serem usados pela comunidade. A Escola de Esportes Especializados nos Ginásios Municipais é uma nova ação que reforça a prioridade da atual gestão em fomentar e apoiar as atividades esportivas na cidade.

As aulas serão ministradas nas seguintes modalidades: Futsal, handebol, voleibol e basquetebol (gêneros masculino e feminino) e nas categorias Fraldinha (2010 – 2009), Pré-Mirim (2008-2007), Mirim (2006-2005), Infantil (2004-2003) e Juvenil (2002-2001) e as inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, 29, na sede da Secretaria Municipal de Esportes, na Praça Coronel Adolfo, número 28, das 8h30 às 11horas e das 13h30 às 17horas.

No ato da inscrição, é obrigatório apresentação do comprovante de endereço; certidão de nascimento, RG, e CPF da criança e da mãe ou do pai/ou legalmente responsável. Além disso, será exigida declaração de frequência escolar, atualizada, e duas fotos 3×4. Inicialmente serão abertas inscrições para 20 alunos, por categoria e gênero.