PMA inicia construção da nova sede da Escola Francisco Braga

A Prefeitura de Araxá já iniciou as obras da nova sede da Escola Municipal Francisco Braga, no bairro Francisco Duarte. O empreendimento tem a previsão de ser entregue para comunidade a partir de junho deste ano, recebendo investimentos da ordem de R$ 1,69 milhões.

A construção contempla seis salas de aula para 30 alunos cada, sala de biblioteca / informática, sanitários, uma quadra coberta de 200 metros quadrados, cozinha e salas de professores, secretaria e diretoria.

São 900 m² de área construída. O novo espaço foi escolhido pela Administração Municipal para proporcionar um maior conforto aos estudantes que usufruíam do antigo espaço, agora destinado à ampliação do Feirão do Povo.

“Para construir a Francisco Braga e ampliar ao mesmo tempo o Feirão do Povo, tivemos que retirar a escola do antigo espaço. São obras com o objetivo de atender todos os moradores do bairro Urciano Lemos e adjacências no coração de Araxá. Era uma obra muito acanhada e pobre que carecia de uma atenção bastante especial por nossa parte. Construímos uma nova sede para a Francisco Braga. Ela terá todas as condições que a criança precisa para aprender.”, destaca o prefeito Aracely de Paula.