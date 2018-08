PMA investe em equipamentos para melhoria de estradas vicinais e coleta seletiva

Frota foi adquirida para atender setor rural e área urbana. Foram investidos em torno de R$ 3,5 milhões na compra dos equipamentos.

A Administração Municipal renova a frota de veículos para atendimento de demandas ligadas às Secretarias de Serviços Urbanos e Desenvolvimento Rural. Nesta terça-feira, 14 de agosto, o Prefeito Aracely fez a entrega oficial dos novos veículos e maquinários aos secretários municipais, Marco Antonio Rios e Alexandre Carneiro de Paula, gestores das pastas onde os equipamentos ficarão alocados.

Ao todo, são 18 equipamentos adquiridos através de convênio com o Banco do Brasil, com investimentos previstos de R$ 3,5 milhões, através de processo licitatório.

Entre os novos veículos destacam-se duas pá-carregadeiras, duas motoniveladoras (patróis), três caminhões toco e dois caminhões para coleta seletiva. Marco Antônio Rios, secretário de Serviços Urbanos, comenta que a aquisição de novos caminhões de coleta seletiva possibilitará uma melhor prestação de serviço à comunidade. “Agradecemos pela oportunidade do prefeito de dar à secretaria uma capacidade de trabalho muito maior daquela que já tinha. Os caminhões de reciclagem vão se juntar aos dois outros caminhões que a Prefeitura disponibiliza para atender as cooperativas e a associação de catadores” ressalta o secretário.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre Carneiro de Paula, comemorou o início da chegada dos equipamentos que, para ele, será de suma importância. “Para nós, é de grande valia, pois vamos atender as nossas demandas como a limpeza das estradas vicinais o que facilitará o escoamento da produção de grãos, carnes e leite. Temos uma grande demanda deste serviço nesta região. Com essa frota, vamos atender melhor o produtor rural”, destaca Alexandre.

Raimundo Alves Pinheiro (Chumbinho), de 67 anos, trabalha como operador de máquinas há 23 anos na Prefeitura e classificou a aquisição do novo maquinário como essencial para o melhor desenvolvimento do serviço. “É um voto de confiança que a administração deposita na gente. Temos que ter cuidado com esses novos equipamentos. Vou cuidar dele como se fosse meu”, observa Chumbinho.

Aracely enfatiza que a aquisição de novos veículos e maquinário mostra o cuidado da Administração Municipal com a zona rural e o perímetro urbano da cidade. “É um ganho para a população de um modo geral, já que preocupamos com a limpeza urbana de ruas e avenidas e também das estradas vicinais. Adquirimos nova frota, mas não vamos deixar de recuperar e restaurar os equipamentos que estão em condições de serem recuperados. Com os veículos adquiridos, somados aos que serão reformados, a Prefeitura passará a ter uma frota para atender, da melhor forma, toda a região do município”, garante o prefeito.