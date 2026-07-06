Pneumo 20 passa a integrar calendário vacinal infantil da rede pública em Araxá





A partir da próxima segunda-feira (6), a vacina Pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação nas unidades de saúde de Araxá. O novo imunizante amplia a proteção contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite, otite e infecções generalizadas.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a chegada da Pneumo 20 não altera o esquema vacinal das crianças que já iniciaram a vacinação com a Pneumo 10. Durante o período de transição, enquanto houver estoque da Pneumo 10 enviado pelo Ministério da Saúde, as duas vacinas serão utilizadas conforme o calendário recomendado. As crianças que já completaram as três doses da Pneumo 10 não precisam receber uma nova dose.

Segundo a coordenadora de Imunização, Érica Fonseca, a principal orientação é que pais e responsáveis mantenham a caderneta de vacinação das crianças sempre atualizada. “A Pneumo 20 representa um avanço importante na proteção das crianças, mas é fundamental que as famílias continuem seguindo o calendário vacinal. Quem iniciou o esquema com a Pneumo 10 deve apenas dar continuidade às próximas doses conforme orientação da unidade de saúde”, destaca.

Érica reforça ainda que manter as vacinas em dia é essencial para evitar o retorno de doenças já controladas. “Temos observado a reintrodução de doenças como o sarampo em algumas regiões do país. Por isso, é muito importante que pais e responsáveis não deixem nenhuma vacina atrasar e procurem a unidade de saúde na data indicada.”

A Pneumo 20 estará disponível gratuitamente em todas as salas de vacinação do município, conforme o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.