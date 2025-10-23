Polícia Civil de Minas Gerais realiza Operação Via Pecuniam

A PCMG deflagrou, nesta manhã (23), a Operação Via Pecuniam, visando cumprir 197 mandados judiciais, sendo: 45 de prisões cautelares, 79 de busca e apreensão e 73 de bloqueios de contas bancárias, com o objetivo de desmantelar uma das maiores organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até homicídios.

A investigação iniciou, em Araxá, e durou cerca de dois anos. As ordens são cumpridas nas cidades de Araxá, Uberaba, Tapira, Frutal, Ibirité, Montes Claros, Uberlândia, Ituiutaba e Canápolis, assim como em Foz do Iguaçu (PR).

Apurou-se que o grupo criminoso se valia de diversos “testas-de-ferro”, empresas de fachada e fintechs para realizar a movimentação financeira de aproximadamente 80 milhões de reais.