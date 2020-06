Polícia Civil destaca balanço da Semana de Repressão às Drogas

A Polícia Civil de Araxá promoveu diversas operações durante Semana Nacional de Repressão às Drogas, entre 19 e 26 de junho. Diversos locais referentes ao comércio de entorpecentes foram verificados pela equipe da Delegacia Especializado de Combate ao Narcotráfico.

Os delegados Vitor Hugo Heisler (Regional) e Vinícius Ramalho Lima (Combate ao Narcotráfico) destacam que foram realizadas operações em conjunto com a Polícia Militar, demonstrando o entrosamento entre as instituições e a forte presença do Estado, além de operações noturnas em rodovias que dão acesso à cidade, sendo abordados inúmeros veículos, entres carros, motos, caminhões e ônibus.

Foram sete pessoas presas em flagrante e diversas apreensões como de um veículo utilizado no transporte de droga, materiais de preparação de drogas para o comércio, dinheiro e cerca de 7 kg de entorpecentes.

“Tudo isso é resultado de esforço humano, investigação criminal qualificada lastreada em inteligência policial e integração entre todas as instituições de segurança pública – Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário.”