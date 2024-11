Polícia Civil identifica autor de incêndio em pátio de veículos da Prefeitura de Araxá

A Polícia Civil de Araxá, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, sob a liderança do Delegado Regional, doutor Valter André Biscaro Salviano, e da delegada doutora Paula Lobo Rios Dib, investigou um incêndio ocorrido no pátio de veículos da Prefeitura de Araxá. O incêndio aconteceu na tarde do dia 27 de outubro de 2024, na Avenida Tancredo Neves, 1225, Vila Silvéria. Segundo as investigações, o fogo começou em um lote pertencente à Prefeitura e se espalhou para um lote adjacente, danificando oito veículos inservíveis que estavam no pátio destinado a leilão. Os veículos afetados incluíam quatro caminhões, três retroescavadeiras e um ônibus.

Em resposta ao incêndio, a Delegacia Especializada do Meio Ambiente instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e a materialidade do crime. As investigações resultaram na identificação do autor, J.C.F.C, um homem de 35 anos e funcionário da prefeitura. Segundo apurações, J.C.F.C. ateou fogo no lote com a intenção de limpar a área, já que costumava frequentar o terreno.