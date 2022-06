Polícia Civil prende sete homens por furto de cobre

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Araxá, chefiada pelo Delegado Regional dr. Valter André Biscaro Salviano, efetuou a prisão de sete indivíduos na noite de ontem (28), pelo cometimento do crime de furto. A PC ainda apreendeu cerca de meia tonelada de cabos que foram furtados de uma Operadora de Telefonia Móvel.

Durante diligências policiais, a equipe se deparou com uma pick-up sendo carregada com cabos de cobre nas dependências de um imóvel que abriga antena de transmissão de telefonia, localizada no bairro São Geraldo em Araxá.