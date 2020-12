Polícia flagra venda de maconha no bairro São Geraldo

Na terça-feira (15), por volta das 20h, a Polícia Militar realizava operação no bairro São Geraldo, quando se deparou na rua Piauí com um veículo Palio estacionado em frente a uma residência, com dois ocupantes que faziam contato com um terceiro indivíduo, em atitude suspeita.

Foi procedida a abordagem e localizado com o terceiro indivíduo, de 29 anos, um tablete pequeno de maconha. No veículo, foram localizados outro tablete, fracionado em dois, idêntico ao localizado com o autor, um cigarro de maconha e um pote contendo certa quantidade da mesma substância.

Segundo os ocupantes do veículo, de 20 e 21 anos, eles residem em Campos Altos e estavam no local da abordagem adquirindo drogas.

Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material apreendido.