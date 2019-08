Polícia Militar alerta população para golpes em compras pela internet

Uma mulher vítima de um golpe pela internet registrou o caso na PM, nesta quarta-feira (21). Ela relatou que efetuou a compra de roupas infantis por meio de um grupo de WhatsApp.

A compra foi realizada após contato com uma mulher que anunciava as roupas no grupo. O pagamento foi feito no dia 5 deste mês via boleto bancário. Posteriormente, a autora repassou código de rastreamento da compra, mas foi constatado que era falso.

A autora bloqueou a vítima nas redes sociais e não lhe entregou nada, sendo constatado o golpe.