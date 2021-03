Polícia Militar alerta sobre golpe do “Cartão Clonado”

Nos últimos dias, a Polícia Militar registrou ocorrências de golpes de diversos tipos em Araxá. Dentre eles, o golpe do “Cartão Clonado” recolhido pelo falso funcionário. Deste modo, a PM está divulgando dicas preventivas, de modo a alcançar toda a população, principalmente os idosos, que são as vítimas preferenciais dos golpistas.

Como funciona o golpe:

Um falso funcionário do banco liga para a vítima e diz que foram feitas compras em seu cartão de crédito/débito. Ao dizer que desconhece tais compras, a vítima é informada que seu cartão foi clonado, é solicitada a senha do cartão e dito que um funcionário do banco ou motoboy será enviado até sua residência para recolher o cartão.

Os golpistas costumam estar bem vestidos e às vezes usam falsos crachás ou outros meios falsos de identificação. De posse da senha e do cartão da vítima, os golpistas efetuam diversas compras e transações bancárias, gerando grande prejuízo financeiro às vítimas.

A Polícia Militar mais uma vez alerta toda a população: