Polícia Militar apreende drogas e localiza moto furtada no bairro Pedra Azul

Na tarde de ontem (9), durante patrulhamento pelo bairro Pedra Azul, a Polícia Militar percebeu o autor U.G.D.C. (18 anos) em atitude suspeita perto de uma mata.

Ao aproximar, os militares perceberam que ele estava vigiando dois adolescentes (14 e 15 anos). Os menores escondiam uma motocicleta na mata.

Os três tentaram fugir, mas foram abordados. No local, a PM localizou uma moto furtada. Com auxílio da cadela “Meg” do canil da PM, os policiais localizaram uma sacola com quarenta porções de maconha e trinta e seis pedras de crack.

No caminho utilizado pelos adolescentes ainda foram localizadas mais nove porções de maconha. Os três autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.