Polícia Militar apreende mais de 4 quilos de maconha

A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu mais de 4 quilos durante operação, na noite de ontem (7), no bairro Santa Terezinha.

Os militares abordaram os suspeitos que estavam em um Corsa. A Central de Videomonitoramento flagrou algo sendo dispensado do carro pouco antes da abordagem.

Os objetos foram localizados, sendo constatado se tratar de três tabletes de maconha. No veículo, foram abordados os dois autores de 20 e 29 anos, e com eles apreendidas mais quatro buchas de maconha.

Em contato com os policiais, um dos autores mentiu o endereço, o que levantou suspeita. Após averiguações, foi descoberta a real localização da residência do autor no bairro Jardim América.

Durante o deslocamento, o autor confessou que havia drogas em sua residência, o que foi confirmado pelas equipes. No local foram localizados 4 quilos de maconha prensada, um frasco com sementes de maconha, certa quantia em dinheiro, uma balança de precisão em pleno funcionamento, uma folha com anotações sobre o tráfico de drogas e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, os dois autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.