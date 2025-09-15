Polícia Militar atende caso de violência doméstica em Araxá

Na madrugada de ontem (14), por volta de 0h, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência na rua Amâncio Ribeiro Rezende, no bairro Conjunto Habitacional Boa Vista, em Araxá.

No local, a vítima, uma mulher de 44 anos, relatou que estava em sua residência quando o esposo chegou sob efeito de álcool e em atitude agressiva. Ao repreendê-lo, ela foi agredida e, em seguida, colocada à força dentro de um veículo. O autor a levou até a casa da mãe dele, onde a jogou na porta da residência, fez ameaças e fugiu em um VW/Voyage.

A vítima foi socorrida por familiares do agressor e encaminhada à UPA de Araxá, onde recebeu atendimento médico.

O autor, de 32 anos, ainda não foi localizado. A Polícia Militar realizou rastreamentos, que continuam em andamento com o objetivo de prendê-lo.