Polícia Militar de Araxá apreende menores por furto de motocicleta

Na tarde de ontem (26), a Polícia Militar de Araxá realizou a apreensão de dois menores de idade suspeitos de furtar uma motocicleta no bairro Domingos Zema. O crime ocorreu por volta das 15h, quando a corporação foi acionada via 190 com a informação de que uma Honda/CG 160 FAN havia sido levada da rua Ramiro Moreira.

A vítima relatou que estacionou o veículo e, ao retornar, percebeu que ele não estava mais no local. De imediato, a placa da motocicleta foi cadastrada no sistema policial, permitindo que as equipes iniciassem as buscas. Com o apoio da guarnição tático móvel, os militares conseguiram localizar a moto em posse de dois adolescentes, de 17 e 15 anos, que confessaram o furto.

A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado. Os menores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis. A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população em denunciar crimes e contribuir para a segurança da comunidade.