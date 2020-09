Polícia Militar e parceiros realizam ações na Semana Nacional do Trânsito em Araxá

“Perceba o risco, proteja a vida”, esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito promovida entre os dias 18 e 25 de setembro de 2020, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão.

Em Araxá/MG, a Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Assessoria Municipal de Trânsito e Transporte – ASTTRAN e Polícia Rodoviária Federal -PRF realizaram blitzes educativas nas principais avenidas da cidade, com entrega de dicas de segurança no trânsito.

O objetivo da Semana é conscientizar a população sobre a importância da mudança de atitude, evidenciando que cada um é responsável pela segurança de todos e, por isso, deve perceber os riscos e proteger a própria vida e a dos demais ao seu redor. Espera-se que as pessoas adotem novos comportamentos, valorizando a vida e, assim, seja possível reduzir o elevado número de lesões e de mortes causadas pelos acidentes de trânsito no Brasil.