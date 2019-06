Polícia Militar faz prestação de contas em Audiência Pública

A Câmara Municipal recebeu, nesta quarta-feira (05/06), Audiência Pública para prestação de contas da Polícia Militar de Araxá e região. O encontro foi dirigido pelo Vice-Presidente da Casa da Cidadania, Vereador Fárley Cabeleireiro, e contou com a participação do comandante do 37º BPM, Tenente Coronel Fernando Reis. Dados de segurança pública, ações e projetos preventivos foram apresentados aos vereadores e comunidade em geral.

O representante da Polícia Militar reforçou a importância da Prestação de Contas do batalhão, como compete aos órgãos públicos. De acordo com os números apresentados, o 37º BPM atua em 12 municípios, numa área de mais de 15 mil quilômetros quadrados, que abriga uma população de cerca de 240 mil habitantes.

Outro item responsável pela complexidade da área é o grande número de rodovias e estradas vicinais que cortam a região, contribuindo para a criminalidade.

Quanto aos números específicos de Araxá, desde 2017 tem sido verificada a redução dos crimes violentos. A incidência criminal do município é semelhante aos índices de cidades mineiras muito menores, como Bom Despacho, Pitangui, Pompeu e Monte Carmelo. O Tenente Fernando Reis salientou que a sensação de medo da população muitas vezes é improcedente, em desacordo com os dados obtidos, que apontam redução da violência e criminalidade.

Entre as principais estratégias do 37ºBPM estão o combate ao tráfico de drogas, combate aos crimes violentos, combate ao porte de armas, redução de acidentes no trânsito e ações de Polícia Comunitária (redes de proteção). Encerrando a prestação de contas, os Parlamentares presentes no Plenário Vereador Guilherme Gotelip fizeram suas perguntas aos representantes da corporação. A sessão também contou com a participação da Vice-Prefeita Municipal, Lídia Jordão; do Major Fagundes, da Polícia Militar; e do Tenente Ricardo, do Corpo de Bombeiros.