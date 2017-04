Polícia militar localiza veículo produto de furto no bairro Mangabeiras

No dia 12 de abril de 2017, por volta das 03 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pela rua Paula Cecília dos Santos, bairro Mangabeiras, e em continuidade aos rastreamentos na tentativa de localizar o veículo Fiat/Premio s1.3, cor bege, placa KBO4400, logrou êxito em localiza-lo abandonado na via. Não havia sinais de arrombamento e a chave encontrava em cima do painel. Diante ao exposto, o veículo foi removido ao pátio credenciado, ficando a disposição do proprietário.

Polícia militar procura autor de furto no bairro Guilhermina Vieira Chaer

No dia 12 de abril de 2017, por volta das 11 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na rua Alameda Vezúvio, bairro Guilhermina Vieira Chaer, onde a vítima de 31 anos, nos relatou que saiu de casa por volta de dez horas e quando retornou por volta das 14 horas, percebeu que indivíduo não identificado, pulou o muro, arrombou a janela da cozinha e vasculhou diversos cômodos da casa e gavetas e em seguida furtou dois notebooks marca Samsung, um rádio da marca Speaker e dois controles do portão eletrônico, em seguida evadiu tomando rumo ignorado.

Nas proximidades possui câmeras de vigilâncias, as quais registraram as ações dos autores e auxiliarão a Polícia na identificação e prisão dos autores.

Caso você saiba de alguma informação que possa ajudar a Polícia chagar até aos autores deste fato, denuncie pelos telefones 190, 197 e 181, sua identidade será mantida em sigilo total.

ATENÇÃO. Crime de Receptação (Não adquira produtos sem saber a procedência)

Art. 180 do Código Penal – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Polícia militar localiza veículo produto de furto no bairro Novo Horizonte

No dia 12 de abril de 2017, por volta das 11 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pela Rua Canadá, bairro Novo Horizonte, deparou com o veículo GM/Kadete, cor vermelha, placa BMH-6415, estacionado em um local ermo, sem residência, e após consulta no sistema informatizado, constava que este veículo havia sido furtado durante a madrugada.

Diante do exposto, o veículo foi removido ao pátio conveniado, ficando a disposição do proprietário.

Dicas da Polícia militar para o feriado: