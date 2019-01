Polícia militar prende autor de direção perigosa e embriaguez ao volante em Araxá

No dia 09 de janeiro, durante patrulhamento pela rua Felício da Rocha, a guarnição visualizou um veículo Hyundai/Azera de cor preta, parado no meio da rua, de frente a uma residência alvo de denúncias de tráfico de drogas, impedindo a passagem dos demais veículos, usuários da via. O condutor V.R.C, ao perceber a presença da viatura policial, evadiu em alta velocidade sentido ao centro da cidade.

De imediato foi passado a central de videomonitoramento, a qual acompanhou o deslocamento do veículo em alta velocidade pela avenida Getúlio Vargas, ultrapassando os cruzamentos sem parar, ignorando o sinal vermelho dos semáforos, praticando direção perigosa e ameaçando a integridade física dos transeuntes que ali se encontravam. Foi pedido apoio às demais viaturas do turno, e como o trajeto do autor seria sentido ao posto Petro Bull, foi montado um cerco/bloqueio na avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a avenida Wilson Borges, logrando êxito em abordar o veículo citado. Em ato contínuo, ao aproximar do veículo para identificar o condutor, este novamente arrancou o veículo em alta velocidade, jogando-o em direção aos militares que participavam da abordagem, sendo necessário realizar disparos com as armas de fogo na tentativa de contê-lo e impedir o atropelamento dos militares.

O autor continuou evadindo em alta velocidade, ignorando as regras de circulação de trânsito, tendo as viaturas empenhadas na abordagem, perdido o contato visual com o mesmo. O autor conseguiu adentrar em uma garagem na rua Santo Antônio e, após estacionar o veículo, foi para a sua residência, na rua Tupi. Após levantamento de informações, foi localizado o veículo na citada garagem sendo verificado que o mesmo estava licenciado somente até o ano de 2016 e que possivelmente o veículo teria indícios de ser “finan”. A guarnição se deslocou até a residência do autor e após ser lido seus direitos constitucionais, o mesmo foi preso em flagrante delito. Já na Unidade de Pronto Atendimento, o autor negou-se ser medicado/atendido pelo médico de plantão, e começou a se auto agredir, batendo a sua cabeça contra a parede da unidade hospitalar, porém não chegou a se lesionar. O autor apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico e fala desconexa, porém o mesmo negou a realizar o teste de alcoolemia.

Diante do exposto, foi realizado a remoção do veículo onde o mesmo foi levado ao pátio credenciado pelo Detran. O autor foi entregue para a Autoridade Policial para demais providências.

Polícia militar prende traficante de drogas e apreende usuários

No dia 01 de janeiro, através de denúncia anônima relatando que na rua João Ferreira lemos na residência de havia alguns indivíduos realizando a embalagem de drogas para a venda, e que o morador da residência seria um conhecido traficante. De posse das informações as equipes policiais deslocaram sentido o endereço citado, quando próximo ao endereço deparamos com dois indivíduos em uma esquina em atitudes suspeitas, sendo que ao visualizarem as viaturas os indivíduos evadiram, sendo o indivíduo de nome K foi acompanhado pela equipe e abordado na Rua Sebastião Cardoso juntamente com outros dois menores de idade em uma residência.

Durante buscas na residência foi localizado uma bucha de maconha, que questionados relataram que haviam comprado a bucha de maconha de um indivíduo de nome A e que este indivíduo morava na rua João Ferreira lemos. De posse das informações repassadas pelos usuários e já com as informações que já haviam afloradas sobre o tráfico de drogas, deslocamos até a residência do autor A, onde foi realizado a abordagem e após busca pessoal no autor A, foi localizado no bolso de sua bermuda 05 buchas de uma substancia semelhante a maconha.

Ao continuar as buscas na residência, foi localizado no quarto uma balança digital utilizada para pesar a droga e um rolo de papel filme utilizado para a embalagem da droga. Juntamente com a balança foi localizado a quantia de 615,00 reais em dinheiro e 01 cheques no valor 65,00 reais.

Diante do exposto o autor Adeilton foi preso por tráfico de drogas e os menores k, A e M foram apreendidos por uso e consumo, sendo todos conduzidos até a autoridade judiciária.

