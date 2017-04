Polícia militar prende autor foragido da justiça no bairro Guilhermina Vieira Chaer

No dia 19 de abril de 2017, por volta das 15 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na avenida Rosália Isaura de Araújo, local que funciona o setor de identificação civil, onde se encontrava o autor A.D.B.(42), o qual solicitava um atestado de bons antecedentes criminais e durante lançamentos dos dados pessoais no sistema informatizado, ficou constatado em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Em rápida ação Polícia militar evita roubo e prende autores

No dia 19 de abril de 2017, por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi acionada por um cidadão relatando que haviam dois indivíduos em atitude suspeita próximo a um restaurante na rua Rio Branco, Centro de Araxá. Em uma ação rápida a Polícia Militar deslocou até o local do fato onde se deparou com o roubo em andamento. Os policiais militares se identificaram e deram ordem de parada aos dois autores, sendo eles, V.M.R de 19 anos que estava com uma arma de fogo em punho e A.R.A de 18 anos que segurava um facão.

Os autores tentaram fugir correndo porém foram abordados logo em seguida. Com apoio de outra guarnição policial, os autores foram imobilizados e após buscas foram localizados e apreendidos: um facão, uma touca ninja, uma réplica de pistola de metal, um boné, certa quantia em dinheiro e a bicicleta que seria utilizada para fuga pelos autores.

Segundo os clientes do restaurante, os autores teriam chegado e anunciado o assalto vindo a subtrair certa quantia em dinheiro do caixa, momento que a Polícia Militar chegou ao local e interveio na ação, logrando total êxito na prisão dos dois autores.

Polícia militar prende autor por uso e consumo de drogas no bairro Veredas

No dia 19 de abril de 2017, por volta das 08 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento preventivo pelo bairro Veredas, deparou com o autor L.W.S.B.(27) no interior de seu veículo o qual se encontrava estacionado ao final da rua Portal Veredas (rua sem saída), foi realizada busca veicular e pessoal e foi encontrado um tablete pequeno contendo substância esverdeada de cor e odor semelhante a maconha dentro de seu tênis (entre a palmilha e o solado). Diante do exposto, o autor foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia militar procura autor de furto em zona rural

No dia 19 de abril de 2017, por volta das 13 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na Fazenda Santa Mônica, onde funciona o escritório do condomínio Vila das Artes, onde a vítima de 24 anos, nos relatou que trabalha no local e por volta de 12 horas saiu para o almoço, retornando as 13 horas, deparando com a porta aberta e que havia deixado apenas encostada, notando a falta de seu notebook marca Acer, cor preto fosco, tela de 15 polegadas, com carregador de tomada e mouse sem fio de cor preta/prata.

No local, possui o sistema de câmeras de vigilância e flagrou o momento exato do fato e auxiliará as policias na localização e prisão do autor.

Caso você saiba de alguma informação que possa ajudar a Polícia chagar até aos autores deste fato, denuncie pelos telefones 190, 197 e 181, sua identidade será mantida em sigilo total.

ATENÇÃO. Crime de Receptação (Não adquira produtos sem saber a procedência)

Art. 180 do Código Penal – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Dicas para EXPOSIÇÃO

A Polícia Militar adverte a todos frequentadores do parque de exposições, que se possível não levarem seus aparelhos celulares, carteiras com documentos pessoais, bolsas, sacolas e outros pertences que chamem atenção de pessoas de má índole; que leve apenas seu dinheiro para consumo no interior do parque e apenas um documento de identificação, carregando-os nos bolsos da frente e nunca os exponha próximos a pessoas estranhas, pois somente no primeiro dia de show, foram confeccionados mais de 60 boletins de ocorrências de furtos de celulares e carteiras de bolso com documentos pessoais.