Polícia militar prende jovem por tráfico de drogas no bairro Alvorada

Na madrugada desta terça-feira, 14 de outubro de 2025, a Polícia Militar realizou uma prisão por tráfico de drogas em Araxá. A ação ocorreu por volta das 2h, durante patrulhamento pela rua capitão José Porfírio, no bairro Alvorada.

De acordo com informações da PM, os militares avistaram um indivíduo já conhecido no meio policial em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, o jovem tentou se desfazer de um objeto, o que despertou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, foi constatado que o material descartado tratava-se de um invólucro contendo 17 pedras de crack. Com o suspeito, de 19 anos, também foi encontrada uma quantia em dinheiro, possivelmente proveniente da comercialização da droga.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Plantão para as demais providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça que o patrulhamento constante em áreas com maior incidência criminal tem resultado em prisões e apreensões que contribuem para a redução dos índices de tráfico e violência em Araxá.