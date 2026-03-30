Polícia Militar prende suspeito e recupera motocicleta furtada em Araxá

A Polícia Militar prendeu um homem e recuperou uma motocicleta furtada durante uma ocorrência registrada neste fim de semana no bairro Boa Vista, em Araxá.

As equipes foram acionadas após uma denúncia informando que uma motocicleta furtada estaria sendo desmontada em uma residência do bairro. Durante o deslocamento para averiguar a situação, os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades do endereço indicado e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma faca com o suspeito, que foi apreendida.

Em continuidade à ocorrência, os militares seguiram até a residência do abordado. Com autorização da responsável pelo imóvel, foram realizadas buscas no interior da casa. Na cozinha, os policiais localizaram uma motocicleta desmontada e sem placa de identificação.

Ao ser questionado, o suspeito confessou ter furtado o veículo no dia anterior em outro ponto da cidade. Após verificação, foi confirmado que a motocicleta possuía registro de furto em ocorrência anterior.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A motocicleta foi recuperada e apreendida.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que auxiliam diretamente no trabalho de prevenção e combate aos crimes. As informações podem ser repassadas pelos telefones 190 ou 181.