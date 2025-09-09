Polícia Militar prende três foragidos da Justiça em Araxá no mesmo dia

A Polícia Militar de Araxá realizou, nesta segunda-feira (8), três prisões de foragidos da Justiça em diferentes pontos da cidade. As ocorrências aconteceram em menos de 10 horas e resultaram na condução dos suspeitos para a Delegacia de Polícia Civil.

A primeira prisão ocorreu por volta das 10h, durante patrulhamento na rua Perdizes, no Centro da cidade. Os militares abordaram um homem em atitude suspeita e, após consulta ao sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O indivíduo, de 23 anos, foi detido e encaminhado à autoridade policial.

No mesmo dia, às 18h, outra equipe da PM realizava patrulhamento na rua Oswaldo Oliveira, no bairro Conjunto Habitacional Boa Vista, quando abordou um homem de 42 anos. A checagem também confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto, resultando na prisão do suspeito.

Já às 19h, em ação na rua Cecílio Salom, os policiais novamente localizaram um foragido da Justiça. A identidade e a idade do homem não foram informadas. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão, assim como os demais detidos.

As prisões reforçam o trabalho preventivo e ostensivo da Polícia Militar em Araxá, no combate à criminalidade e no cumprimento de determinações judiciais.