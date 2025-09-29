Polícia Militar prende trio por associação ao tráfico de drogas em Araxá

No dia 28 de setembro de 2025, por volta das 19h, a Polícia Militar de Araxá realizou uma operação que resultou na prisão de três pessoas por associação para o tráfico de drogas no bairro João Ribeiro.

A ação teve início após denúncias anônimas informarem que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta Honda/CG 160 Fan para o tráfico de drogas na rua João Batista Fernandes. Durante o monitoramento, a guarnição visualizou o suspeito saindo de uma residência em atitude suspeita e realizou a abordagem.

Com o apoio do cão de faro Ômega, foram localizadas 10 pedras de crack, 1 pedra grande de crack (que renderia aproximadamente 6 porções fracionadas), 2 papelotes de cocaína e certa quantia em dinheiro.

Durante a ação, um homem e uma mulher evadiram da residência alvo da denúncia, mas foram posteriormente abordados. A mulher se identificou como namorada do suspeito da motocicleta. Após buscas no imóvel, os militares encontraram mais 1 pedra grande de crack, que fracionada renderia cerca de 70 porções.

Diante das provas, a PM deu voz de prisão a um indivíduo de 46 anos, outro de 41 anos e a uma mulher de 36 anos, que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de plantão. A motocicleta utilizada foi removida e encaminhada ao pátio credenciado.