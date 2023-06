Polícia Militar realiza formatura de mais de 700 alunos do Proerd

A Polícia Militar realizou a formatura de 721 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas, nesta segunda-feira (5). O evento foi realizado no Centro Cultural do Sesc e contou com a presença de autoridades civis e militares.

O Proerd é desenvolvido em Araxá desde 2013. O programa atua com alunos do 5° ano, entre 9 e 12 anos, onde são feitos 10 encontros e ensinados a eles valores fundamentais para fortalecer a personalidade da criança, para que esta possa optar por uma vida saudável sem drogas e violência, contribuindo para a construção de um futuro melhor.

Foi realizado o concurso de redação onde as 3 melhores redações foram premiadas.