Polícia prende dois jovens por tráfico de drogas no Centro de Araxá

Dois jovens, de 21 e 18 anos, foram presos na tarde de terça-feira (22) por envolvimento com o tráfico de drogas em plena área central da cidade. Por volta das 13h, as equipes policiais foram acionadas pela Central de Videomonitoramento, que identificou movimentação suspeita na rua Ipiaó, no Centro. Segundo as informações recebidas, o local estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes.

Durante a abordagem aos suspeitos, os policiais localizaram quatro pedras de crack, sendo uma de tamanho maior, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados ao delegado de plantão.

A ação reforça o trabalho de vigilância e combate ao tráfico realizado em conjunto entre o videomonitoramento urbano e as forças de segurança pública em Araxá.