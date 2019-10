Polícias Civil e Militar discutem ações integradas de combate à criminalidade em Araxá e região

O Comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Fernando Reis e o Delegado Regional, Dr. Vitor Hugo Heisler estiveram reunidos na manhã do dia 23 de outubro de 2019 para estreitar a parceria entre as duas forças de segurança pública. A reunião aconteceu na sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (2ª DRPC) em Araxá, onde também estiveram presentes oficiais da PM e delegados da área operacional.

Na reunião foi enfatizada a importância da troca de informações e do planejamento integrado de operações policiais voltadas para o enfrentamento da violência e da criminalidade nos municípios da região. O trabalho conjunto que será desenvolvido terá a finalidade de reduzir os índices criminais e também aumentar a sensação de segurança da população. Também foi discutido o desencadeamento de operações policiais focadas no combate ao tráfico de drogas, na prevenção e repressão aos crimes contra o patrimônio e da violência doméstica.

Outro assunto abordado foi a chegada de dois novos delegados que assumirão as delegacias das cidades de Conquista e Campos Altos, as quais integram a área de atuação das duas polícias.

As reuniões ocorrerão mensalmente para avaliação das operações policiais e dos seus resultados, bem como para definição de novas estratégias conjuntas e metas de redução do crime e do medo do crime.