Polo UAB Araxá está com processo seletivo aberto para vaga de tutor em Educação Física

O Polo da Universidade Aberta (UAB) de Araxá está com processo seletivo simplificado aberto para vaga de tutor presencial em Educação Física. As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico ( https://tinyurl.com/mwsasb2c ) e se encerram nesta segunda-feira, 28 de agosto, às 20h.

A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais. As atividades agendadas de acordo com o cronograma dos cursos poderão ser desenvolvidas às sextas, sábados e domingos, em casos específicos de encontros presenciais: reuniões, oficinas, seminários, provas presenciais, aulas práticas e outras.

Os tutores selecionados receberão bolsa de tutoria no valor de R$ 1.100,00 mensais, concedida para atuação em atividades típicas desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB, sendo exigida formação de nível superior e experiência mínima de um ano no magistério do Ensino Básico ou Superior.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato UAB Polo Araxá pelo telefone (34) 3691-7043, pelo WhatsApp (34) 9.8836-2441 e 9.8858-3936.