Polo UAB Araxá oferta vagas remanescentes para curso técnico em Recursos Humanos

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Araxá está com inscrições abertas para vagas remanescentes do curso técnico em Recursos Humanos. O curso é à distância e oferecido gratuitamente por meio do IFSULDEMINAS (campus Carmo de Minas). A inscrição também é gratuita.

O período de inscrição se estende até o dia 8 de setembro. As inscrições são realizadas exclusivamente pela Internet, no site ( https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br ).

Para outras informações, o interessado pode entrar em contato com a UAB Polo Araxá, pelo telefone (34) 3691-7043 ou pelo WhatsApp: (34) 9 8836-2441 e 9 8858-3936.