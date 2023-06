Polo UAB Araxá segue com vagas para cursos superiores de Letras – Português e Licenciatura em Computação

A Universidade Aberta do Brasil – UAB Polo Araxá está com inscrições abertas para os cursos superiores de Letras – Português e Licenciatura em Computação. Os cursos são a distância oferecidos gratuitamente por meio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM de Uberaba.

Os interessados devem pagar apenas a taxa de inscrição de R$ 50. São 80 vagas disponíveis. Podem se inscrever no processo seletivo o candidato concluinte do ensino médio participante do Enem de 2010 a 2022 ou formados em graduação.

O período de inscrição vai até a próxima sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Inscrições pelo site: ( www.iftm.edu.br/ingresso ).

Para mais informações, entre em contato com a UAB Polo Araxá – (34) 3691-7043 ou pelo WhatsApp: (34) 9 8836-2441 e 9 8858-3936.