População rural de Araxá começa a receber vacina contra gripe

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a vacinação da população rural contra a Gripe Influenza. Os integrantes da Vigilância Sanitária acompanham a equipe da saúde e distribuem máscaras de proteção facial reutilizáveis.

A primeira comunidade a receber o benefício foi a do Itaipu. Até a próxima sexta-feira, 29, todas as regiões rurais do município deverão ser visitadas com a oferta da vacina contra o H1N1 no horário de 8h às 11h.

Podem se vacinar todos os grupos prioritários, ou seja, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, motoristas do transporte coletivo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias, pessoa com deficiência, professores e adultos de 55 a 59 anos de idade.

A enfermeira da ESF Rural, Alessandra Consuelo Xavier, diz que esta iniciativa é muito importante e visa imunizar o maior número de pessoas possíveis no município. “Chegamos na última fase da campanha, onde já foram contemplados todos os grupos prioritários, e então estamos oportunizando a população do setor rural que ainda não foi vacinada esta chance de se imunizar também”.

O senhor Cesar Romero Lacerda, 55 anos, mora na região há 18 anos e aprovou a ação da Prefeitura de Araxá. “Foi ótimo porque em tempos de pandemia estamos evitando ir na cidade. Agradeço tanto pela vacina como também pelas duas máscaras que recebi.”

Fernanda Graziela da Mota, 33 anos, sempre morou no Itaipu e levou a filha para receber a vacina. “Ficou bem mais fácil pra nós a vacinação aqui na comunidade. Aqui pertinho pude vacinar minha filha sem a preocupação de ter que ir até a cidade.”

O trabalhador rural Odilar Moura Leal, 62 anos, diz que em função do trabalho não tinha como ir na cidade para vacinar. “Eu não ia vacinar porque não posso sair do serviço, mas quando fiquei sabendo que iam trazer a vacina aqui vim correndo para aproveitar.” Ele não tinha máscara e ficou muito satisfeito ao receber duas.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Magaly dos Santos, diz que a população do setor rural muitas vezes tem mais dificuldades de acesso as máscaras de proteção. “Aproveitamos a vacinação nestes setores para distribuir máscaras de pano reutilizáveis como forma de ajudar no combate ao Coronavírus na área rural de Araxá. Quando entregamos as máscaras explicamos a importância da sua utilização e também a forma correta de fazer a higienização delas”, concluiu Magaly.

Confira os dias e locais de vacinação no setor rural:

· 25/05/20 – segunda-feira: Itaipu

· 26/05/20 – terça-feira: Mourão Rachado

· 27/05/20 – quarta-feira: Bosque dos Ipês

· 28/05/20 – quinta-feira: Tamanduá

· 29/05/20 – sexta-feira: Boca da Mata