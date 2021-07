Prazo para registro de candidatos ao Conselho Municipal de Política Cultural vai até quinta

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com processo eleitoral aberto para a escolha de nove representantes da sociedade civil na composição do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) para o biênio 2021/2022.

De acordo com o edital, o prazo para candidatura termina nesta quinta-feira (22) e a votação será aberta ao cidadão araxaense com mais de 16 anos. Os futuros conselheiros devem representar os segmentos de artes cênicas, música, artes visuais, literatura, povos tradicionais de matriz africana, indígenas, artesãos e produção cultural.

O interessado deve preencher formulário para cadastro por meio do link (https://araxa.municipiovirtual.com.br/vot_processo/fccb/cadastro), além de anexar documento de identidade, comprovante de endereço e foto do rosto para apresentação no site. Os candidatos habilitados serão divulgados no dia 26 deste mês (segunda) no site da fundação, (http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/).

Para votar, também é necessário preencher os dados pessoais na plataforma digital no site da FCCB. A eleição acontece entre os dias 3 e 9 de agosto.

O edital completo está disponível no link (https://bit.ly/3hRzs3f).