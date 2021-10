Prazo para renovação de matrícula de alunos da rede municipal acontece até sexta

Os pais que pretendem manter os filhos nas escolas da rede municipal devem renovar a matrícula do aluno de forma presencial até a próxima sexta-feira (22). A Secretaria Municipal de Educação informa que o pai ou o responsável deve procurar a escola em que o aluno está matriculado levando comprovante de endereço recente e atualização do contato telefônico. As escolas funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h.

“O pai deve procurar a escola pessoalmente manifestando o desejo de que o filho permaneça na unidade de ensino, renovando a matrícula até o dia 22. Ele tem que fazer a renovação para garantir a vaga da criança. Nada impede que ele pleiteie vaga em outra escola, desde que tenha essa vaga na outra unidade. Renovar a matrícula não é empecilho para que o pai consiga uma transferência posteriormente”, afirma a secretária Zulma Moreira.

Sobre as matrículas para novos alunos, Zulma explica que na semana que vem a secretaria vai definir o cronograma divulgando o período de cadastro de alunos e data das matrículas.