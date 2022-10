Prazo para renovação de matrícula na Rede Municipal de Ensino termina nesta terça (25)

A Secretaria Municipal de Educação reforça aos pais que pretendem manter os filhos nas escolas da Rede Municipal de Ensino que a renovação da matrícula do aluno deve ser realizada de forma presencial até esta terça-feira (25).

Os pais ou responsáveis devem se dirigir à escola em que o aluno está matriculado levando comprovante de endereço e contato telefônico atualizados. O horário de funcionamento é das 7h às 11h e 13h às 17h.

O período de renovação de matrícula e de solicitação de transferência abrange todas as crianças que fazem parte do Grupo 1 da Educação Infantil (4 meses a 5 anos de idade) até os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental.

Caso a criança necessite de transferência para o próximo ano, os responsáveis devem procurar a diretoria escolar para preenchimento do formulário de solicitação, que vai verificar junto à unidade de destino se há vaga disponível para 2023. Caso a transferência possa ser realizada, a família do aluno receberá retorno da unidade pleiteada para que sejam providenciados todos os documentos necessários.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca a importância da renovação da matrícula e reforça sobre o prazo a ser seguido. “Contamos com a participação dos pais e responsáveis neste momento tão importante na vida escolar dos alunos, afinal, a educação e a família devem sempre caminhar juntas”, afirma.